Bezirksligist VTG Queichhambach und Trainer Edin Pita (50) arbeiten auch in der kommenden Saison zusammen. Dies gab VTG-Spielleiter Reinhold Dausch bekannt. Der Bellheimer geht damit in sein viertes Jahr am Breitbusch. Dausch sagt: „Wir sind in höchsten Maße zufrieden mit seiner Arbeit, er kann bleiben solange er möchte.“ Abwehrspieler Frederic Keller kehrt im Sommer zu den Alten Herren seines Heimatvereins SC Hauenstein zurück, alle anderen Spieler des aktuellen Kaders haben für die kommende Spielzeit zugesagt. Mit Felix Klundt steht der erste Neuzugang fest. Der 22-jährige Linksaußen kommt im Sommer von der SG Mörzheim/Eschbach, im bisherigen Saisonverlauf erzielte er vier Treffer für den Tabellenletzten der C-Klasse West. Der Kontakt entstand über seinen früheren Coach Sascha Hübl, der jetzt im VTG-Trainerteam arbeitet. Dausch meint: „Felix hat sehr viel Potenzial. Ich traue ihm den Sprung drei Klassen höher definitiv zu.“