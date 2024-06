[Aktualisierung: 17 Uhr] Am Montag ist der Edeka-Markt in Billigheim-Ingenheim evakuiert worden, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Grund dafür war, dass gegen 11.10 Uhr ein Bankmitarbeiter an dem Geldautomat in dem VR-Bank-Pavillon auf dem dortigen Parkplatz Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. Das Gebiet wurde laut Polizei weiträumig abgesperrt. Man wusste zunächst nicht, ob der Geldautomat aufgebrochen oder gesprengt wurde. Deshalb waren Spezialisten im Einsatz, um zu prüfen, ob sich vort Ort Sprengstoffreste befinden, sagte die Polizei. Am Mittag konnte Entwarnung gegeben werden. Von dem Geldautomaten ging keine Gefahr aus, aber er war beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens ist unklar. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.