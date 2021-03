Wegen eines Schwelbrands auf dem Ebenberg musste die Feuerwehr am Montag Mittag ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Brandursache schnell ausgemacht werden: In einem umzäunten Bereich war Stroh in Brand geraten. Hinweise, dass das Stroh sich selbst entzündet hat, gab es nicht. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass jemand in der Nähe gezündelt hat. Sie ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Ein nennenswerter Sachschaden ist durch den Brand nicht entstanden.