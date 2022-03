Die Landauer Stadtverwaltung ruft anlässlich der Aktion Earth Hour dazu auf, am Samstag, 20.30 Uhr, für eine Stunde das Licht auszuschalten. Mit der Aktion möchte die Naturschutzorganisation WWF rund um den Globus ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz setzen, in diesem Jahr aber auch für Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Für eine Stunde wird das Licht im Rathaus, der Villa Streccius und im Alten Kaufhaus ausgeschaltet. „Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Abhängigkeit von fossilen Energien nicht nur das Klima anheizt, sondern auch Kriege und Konflikte“, sagt Umweltdezernent Lukas Hartmann. Wer möchte, kann sich online unter www.wwf.de/earthhour registrieren.