Licht aus für den Klimaschutz: Am Samstag, 20.30 Uhr, beginnt wieder die Earth Hour. Mit der Aktion möchte die Naturschutzorganisation WWF rund um den Globus ein starkes Zeichen für eine klimagerechte Gesellschaft und einen ambitionierten Klimaschutz setzen. Auch die Stadt Landau macht an diesem Abend für eine Stunde das Licht am Rathaus, der Villa Streccius und am Alten Kaufhaus aus, teilt die Verwaltung mit. Auch private Haushalte sind aufgerufen, sich an der Earth Hour zu beteiligen und für eine Stunde das Licht zu löschen. Auf der Seite wwf.de/earthhour finden sich zudem verschiedene Mitmachaktionen rund um die Earth Hour.