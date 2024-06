Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer hat am Dienstagabend in der Edesheimer Staatsstraße eine 73-Jährige umgefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann bei Rot über die Ampel und stieß dadurch gegen die Frau, die mit ihrem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und erlitt Verletzungen, weshalb sie in ein Krankenhaus kam. Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem 25-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe angeordnet werden musste.