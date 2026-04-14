Ein Mann hat in Landau am Montag gegen 15.15 Uhr eine Verkehrskontrolle der Polizei im Ostring ignoriert und ist geflüchtet. An der Kreuzung Martin-Luther-/Weißquartierstraße kam es laut Polizeiangaben zu einer gefährlichen Situation: Der Fahrer überholte ein Auto rechts und verursachte beinahe einen Zusammenstoß. Er fuhr mit geschätzt etwa 50 Kilometer pro Stunde weiter und stürzte im Bereich des Heinrich-Heine-Platzes. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Ostbahnstraße. Die Fahndung blieb ohne Erfolg, der E-Scooter wurde sichergestellt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den unbekannten Fahrer ein und bittet Zeugen um Hinweise: Telefon 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.