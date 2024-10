Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch in ein Kellerabteil in der Raimund-Huber-Straße in Landau eingebrochen und haben einen E-Scooter der Marke Ninebot sowie das zugehörige Ladekabel gestohlen. Die Polizei gibt den Schaden mit 430 Euro an und bittet um Hinweise per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870.