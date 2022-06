Ein geschätzt Mittzwanziger hat am Samstagvormittag in der Edenkobener Straße in Venningen ein hochwertiges E-Mountainbike gestohlen. Nach Angaben der Polizei täuschte der Mann dem Besitzer vor, an einem Kauf des Zweirads interessiert zu sein. Während der vermeintlichen Probefahrt fuhr der Täter aber plötzlich davon. Wie sich herausstellte, hatte er bei dem Verkäufer falsche Personalien angegeben. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß und korpulent sein, er habe dunkle kurze Haare. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein rotes E-Mountainbike der Marke Bulls, Typ: Sonic Evo 29. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.