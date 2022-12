In Gleisweiler werden am Montag um 10 Uhr am Feuerwehrhaus die Doppel-Ladesäulen für E-Fahrzeuge eingeweiht, wie Ortschef Thorsten Rothgerber informiert. Der Bund werde 80 Prozent der Kosten tragen. Die Gemeinde musste noch zusätzlich die Pflasterung der Fläche finanzieren.