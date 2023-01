Die Polizei hat in der Zeppelinstraße in Landau unter anderem zwei E-Bikes sichergestellt. Sie geht davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt. Das eine Rad ist ein E-Bike Husqvarna „MC6“, das andere ein E-Bike Specialized „Levo Carbon“. Weiterhin konnten vier Garagentoröffner sichergestellt werden. Auch die ordnet die Polizei einem vorherigen Diebstahl zu. Ein Öffner passt zu einem Objekt in der Immelmannstraße, so die Polizei. Bei den restlichen drei Garagentoröffnern sind die Eigentümer bisher unbekannt. Nähere Infos unter https://bit.ly/3ZKacQd. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.