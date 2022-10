Ein E-Biker hat sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Annweiler Straße in Landau auf Höhe der Hausnummer 20a nach einem Zusammenprall mit einem Jogger verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der E-Biker auf dem Radweg. Ihm kamen zwei joggende Jugendliche entgegen. Einer der beiden lief auf dem Radweg. Der E-Biker verließ sich darauf, dass der Jogger ausweicht, was dieser aber nicht getan hat. Der E-Biker stürzte nach dem Zusammenstoß und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Der Jogger lief weiter. Der E-Biker beschreibt den Mann als circa 15 bis 18 Jahre alt, er trug Jeans und Kopfhörer. Hinweise an die Landauer Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.