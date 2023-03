Weil ein 59 Jahre alter Autofahrer laut Polizei am Donnerstagnachmittag in der Rhodter Weinstraße beim Überholen keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zu einem E-Bikefahrer eingehalten hat, kam es zum Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, kam der 55-jährige Zweiradfahrer ins Straucheln und musste, um einen Sturz zu verhindern, sich am rechten Außenspiegel beziehungsweise an der Seitenscheibe des Wagens abstützen. Der Autofahrer hingegen behauptete, dass der Radfahrer absichtlich gegen seine Seitenscheibe geschlagen hätte. Im Anschluss daran gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der 55-Jährige den Autofahrer am Hals verletzte. Es wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Autofahrer beim Überholen von Fußgängern und Radfahrern stets einen Sicherheitsabstand von mindestens anderthalb Metern (innerorts) beziehungsweise zwei Metern (außerorts) einhalten müssen.