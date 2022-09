Eine 70 Jahre alte E-Bike-Fahrerin kollidierte am Sonntagabend mit dem Fahrrad ihres vorausfahrenden Ehemannes, weshalb sie stürzte und sich eine Platzwunde an der Stirn zuzog, wie die Polizei berichtet. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Alko-Test ergab 0,86 Promille. Die Polizei appelliert: Gerade mit dem E-Bike erreicht man höhere Geschwindigkeiten, weshalb immer ein Kopfschutz getragen werden sollte.