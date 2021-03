Eine Platzwunde am Kopf zog sich ein E-Bike-Fahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Birkweiler zu. Laut Polizei stürzte der 73-Jährige ohne Fremdbeteiligung beim Abbiegen von der Orensfelsstraße in die Trifelsstraße aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Der Zweiradfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.