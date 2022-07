Der E-Bike-Fahrer, der am Mittwochmorgen auf dem Radweg aus Richtung Gossersweiler-Stein kommend in Richtung Silzer See gestürzt war, ist am Donnerstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilt. Der 66-Jährige war bei leichtem Gefälle aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall gekommen. Trotz Helms hatte er sich schwere Verletzungen zugezogen.