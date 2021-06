Ein 61-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Unfall an der Kreuzung Markt-/Kramstraße in Landau verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer vom Nordring kommend in die Kreuzung und übersah den 61-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Der E-Bike-Fahrer stürzte und verletzte sich im Schulterbereich. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.