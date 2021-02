Ein verletzter E-Bike-Fahrer und ein Schaden in Höhe von 2500 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der L 509 bei Ilbesheim ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war eine 58-jährige Autofahrerin von Arzheim kommend auf der Kreisstraße 20 in Richtung Ilbesheim unterwegs. An der Einmündung zur L 509 angekommen, missachtete sie die Vorfahrt eines 49-jährigen Zweiradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und klagte anschließend über Schmerzen im Bereich der Rippen. Der Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt.