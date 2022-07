Am Mittwochmorgen stürzte ein E-Bike-Fahrer auf dem Radweg aus Richtung Gossersweiler-Stein kommend in Richtung Silz See. Laut Polizei kam der 66-Jährige bei leichtem aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Gestürzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.