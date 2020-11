Corona-Leugner wittern nach ihrem Leipzig-Erfolg Morgenluft. Die Ordnungshüter in Landau dürfen sich nicht vorführen lassen.

Großdemo-Zeit in Landau: Der HNO-Arzt Bodo Schiffmann will am Sonntag angeblich über Corona-Fakten informieren. Erwartet werden bei der Lügen- und Desinformationsgala mehrere hundert Teilnehmer. Spätestens seit den Ausschreitungen in Leipzig ist klar: Die Verschwörungsgläubigen reichen auch den Rechtsextremen gerne die Hand. Diese Leute legen es auf Provokation an und fordern den Staat, unsere Gemeinschaft, heraus. Die Stadt reagiert richtig: Raus aus dem Zentrum, alle Teilnehmer müssen Masken tragen. Jetzt dürfen sich die Ordnungshüter aber nicht von den Verwirrten auf der Nase herumtanzen lassen. Durchgreifen ist angesagt.