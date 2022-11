Sperrige Haushaltsabfälle wie Möbel oder Matratzen, die nicht in die schwarze Tonne für Restabfall passen, gelten als Sperrabfall. Diesen können die Landauer an zwei Terminen im Jahr kostenlos an ihrer Grundstücksgrenze abholen lassen. Dabei gibt es manchmal Probleme.

Der gemeinsame Service vom Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mit dem zur Abholung beauftragten Dienstleister Remondis wird rege genutzt. „In Allgemeinen machen wir sehr gute Erfahrungen mit diesem Entsorgungsweg, seit wir ihn 2019 eingeführt haben. Immer wieder kommt es jedoch vor, dass die Mitarbeitenden von Remondis vor einem großen Durcheinander stehen, wenn sie die Sperrabfälle am Straßenrand abholen“, berichtet EWL-Abfallberater Andreas Fischer. Unsortierter Müll verursache erhebliche Mehrarbeit. Außerdem könnten dann Sachen übersehen werden. Gelegentlich bleibe dann Abfall zurück – auch weil manche Gegenstände nicht zum Sperrabfall zählen, wie etwa Autoteile, Altkleider oder Bauschutt.

Fischer appelliert an die Bürger, ihr Sperrgut für die Abholung nach Abfallart sortiert abzustellen. Denn der Sperrabfall wird am Abholtag von verschiedenen Fahrzeugen geholt, die auf die einzelnen Fraktionen Metall, Möbelholz, Elektrogeräte und sonstiger Sperrabfall spezialisiert sind. Der EWL empfiehlt zudem, sich mit Nachbarn abzusprechen. Mieter und Eigentümergesellschaften könnten sich zusammenschließen und den Service für ihr Grundstück gemeinsam anfordern. „Es ist sowohl im Sinne der Landauer Haushalte als auch der Umwelt, dass die Abfuhr von Sperrabfall reibungslos funktioniert“, gibt Abfallberater Andreas Fischer zu bedenken. Die professionelle Entsorgung leiste einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Der Abholservice erhöht die Recyclingquote in Landau deutlich: Mehr wertvolle Rohstoffe gelangen zurück in den Wertstoffkreislauf.

Die Terminvergabe erfolgt montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr bei der Firma Remondis (Telefon 06341 13 8687) oder über die Homepage des EWL. Alternativ kann der Sperrabfall kostenlos auf dem EWL-Wertstoffhof abgegeben werden. Eine Anmeldung ist bei haushaltsüblichen Mengen nicht nötig. Mehr Entsorgungshinweise gibt es im Abfall- ABC unter www.ew-landau.de.