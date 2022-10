Vermutlich seinem Bewegungsmelder ist es zu verdanken, dass einem 35-jährigen Inhaber einer Konditorei in Gommersheim am Samstagabend kein größerer Schaden entstanden ist. Laut Polizei schlug dieser um 22.21 Uhr an und meldete ein unberechtigtes Betreten. Der bisher unbekannte Täter verließ die Konditorei ohne Diebesgut, allerdings ist das aufgehebelte Fenster beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.