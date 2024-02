Eine 56-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen durch ein Ausweichmanöver einen Unfall in der Landauer Straße An 44 verhindern wollen, stieß dabei aber mit einem anderen Wagen zusammen. Nach Angaben der Polizei musste die Frau an der Einmündung zur Jahnstraße reagieren, weil der Fahrer eines roten VW-Busses mit ausländischem Kennzeichen ihr die Vorfahrt genommen hatte. Dabei kam es zur besagten Kollision mit einem geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 1000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise unter 06341 2870.