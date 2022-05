Anlässlich des Weltladentags am Samstag kündigt der Landauer Weltladen mit Sitz in der Kugelgartenstraße verschiedene Aktionen an. Von 10 bis 14 Uhr soll es beispielsweise eine interaktive Ausstellung mit diversen Alltagsgegenständen geben, teilt Vereinsvorsitzende Barbara Weyrauch an. Damit wolle man darauf hinweisen, dass viele Produzenten kein existenzsicherndes Einkommen aus dem Handel mit ihren Produkten erzielen. Gleichzeitig werde es fair gehandeltes Fingerfood und Ruanda-Kaffee geben. Höhepunkt sei in diesem Jahr eine Tombola. Jedes Los zu zwei Euro gewinne ein gespendetes fair gehandeltes Produkt. Das Motto des diesjährigen Weltladentags lautet „Mächtig unfair“. Die Weltläden wollen die Folgen niedriger Preise für die Erzeuger von Produkten aufzeigen und fordern, dass die Gewinne entlang der Lieferketten gerechter verteilt werden müssen, informiert Weyrauch.