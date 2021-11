Ein 33-Jähriger aus Münchweiler hat am Samstag, kurz vor Mitternacht, in der Wollmesheimer Straße eine Verkehrsinsel beschädigt. Doch damit ist der Fall noch lange nicht erledigt. Denn der Mann verständigte nicht etwa die Polizei, sondern türmte. Die Polizei wurde von Zeugen verständigt. Pech für den Unfallverursacher: Er hatte das Kennzeichen seines Wagens verloren und auf der Straße liegen lassen. So war es ein Leichtes für die Beamten, den Halter zu ermitteln. Auf der Fahrt dorthin entdeckten sie in Klingenmünster das beschädigte Fahrzeug. Dort zeigte sich auch der vermutliche Grund für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, berichtet die Polizei. Der Fahrer war dermaßen alkoholisiert, dass Alkoholtest nicht durchführbar war. Also wurde er in Landau auf die Wache gebracht, wo eine Blutprobe genommen wurde. Weil der 33-Jähriger Widerstand leistete und aggressiv wurde, musste er die restliche Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.