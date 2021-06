Erst am Dienstag berichteten wir von einer Südpfälzer Dame, die von einem Mann übers Ohr gehauen wurde, der an der Haustür seine Dienste angeboten hatte. Auch in Großfischlingen tauchte nun ein dubioser Dienstleister auf. Am Donnerstag gegen 11 Uhr bot ein „Axtschleifer“ in der Oberstraße seine Dienste an, wie die Polizei berichtet, die mahnt, bei Haustürgeschäften vorsichtig zu sein. Die angebotenen Dienstleistungen oder Gegenstände seien meist nur geringwertig oder gar wertlos. Der Mann soll 50 bis 60 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen und einen schwarzen Haarkranz gehabt haben. Als die Bewohner seine Dienste ablehnten, entfernte er sich fluchtartig in einem silberfarbenen Transporter mit französischem Kennzeichen.