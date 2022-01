Die Landauerin Lia Schäfer nimmt an der 19. Staffel der RTL-Show Deutschland sucht den Superstar teil. Wie die PR-Agentur Foolproofed mitteilt, will die 18-Jährige mit „Don“t Cha“ von The Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes will die DSDS-Jury in ihren Bann ziehen. Die Jury besteht in dieser Staffel aus Showmaster Florian Silbereisen, ESC-Gewinnerin Ilse DeLange und Produzent Toby Gad. Der Staffelauftakt wird am Samstag, 22. Januar, 20.15 Uhr, ausgestrahlt.