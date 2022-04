Die Stadt ist fündig geworden bei der Suche nach einer großen Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge: Sie bekommt das ehemalige PVA-Gebäude in der Industriestraße zur Verfügung gestellt und kann in der ehemaligen Druckerei bis zu 150 Menschen unterbringen. Das Gebäudemanagement (GML) der Stadt Landau wird Büros und ehemalige Redaktionsräume der RHEINPFALZ am SONNTAG nun möblieren.