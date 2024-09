Die Dromedarherde im Landauer Zoo ist komplett: Die im Februar 2023 geborene Dromedarstute Olivia ist am 29. August in der Stadt angekommen. Sie wurde im hessischen Kronberg geboren und kam im Austausch mit der im vergangenen Jahr in Landau geborenen Stute Junah in die Südpfalz. Die Eingewöhnung sei reibungslos verlaufen, berichtet der Tierpark. „Es gab die übliche Aufregung über das neue Herdenmitglied, aber keinerlei Stresssituationen.“ Die Herde besteht aus dem Zuchthengst Said, der Zuchtstute Jaqueline und ihren beiden Töchtern Jumana und Malika.