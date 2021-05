Im Landauer Zoo ist wieder ein Dromedarfohlen zur Welt gekommen – und wieder ist das Zoo-Team überzeugt, dass es das hübscheste Fohlen ist, das je in Landau das Licht der Welt erblickt hat. Deshalb haben die Pfleger dem am 5. Mai geborenen Dromedarhengst den Namen Kemal gegeben, was im arabischen und türkischen Sprachraum für „Vollkommenheit“ steht. Es ist das dritte Fohlen, das die selbst 2010 im Zoo Landau geborene Stute Jaqueline zur Welt gebracht hat. „Als inzwischen schon erfahrene Mutter ist Jaqueline in diesem Jahr sogar noch ruhiger als bei den ersten beiden Geburten“, so Zoodirektor und Zootierarzt Jens-Ove Heckel. Dies zeige sich auch daran, dass sie ihre im Januar 2017 geborene Tochter Jumana schon jetzt in der Nähe des Fohlens dulde. Beide Geschwister haben von ihrem Vater Batu, der bei einem Züchter im Schwarzwald lebt, das helle Fell geerbt – in diesem Fall in Form weißer „Strümpfe“ an den langen Beinen. Batu wurde von seinem Besitzer in den vergangenen Jahren schon mehrmals zu Zuchtzwecken über mehrere Wochen im Landauer Zoo eingestellt. Seit vergangenem Sommer gibt es nun jedoch einen eigenen, noch jungen potenziellen Zuchthengst namens Said im Zoo Landau. Die frischgebackene Mutter und das Fohlen werden demnächst auch auf der großen Außenanlage zu sehen sein.