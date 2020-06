„In den vergangenen fünf Jahren gab es eine Zunahme an Drohnenflügen, zum Teil auch in gesperrten Bereichen“, bestätigt Boris Küntzler aus Steinweiler, Sprecher des Arbeitskreises Klettern und Naturschutz, die Aussagen in unserem Artikel „Drohnen-Fotografen bevölkern den Pfälzerwald“ in der Ausgabe vom 12. Juni. Die Arbeitsgruppe aus Naturschutzverbänden, Kletterern und Behörden koordiniert die Sperrung von Felsen im Pfälzerwald während der Brutsaison vom 1. Februar bis zum 1. Juli. In aller Regel seien die Piloten, wenn man sie darauf anspreche, einsichtig. Viele handelten aus Unwissenheit, so die Erfahrung von Küntzler. „Wichtig sind aus meiner Sicht Aufklärungsarbeit und Gespräche. Konfrontationen und Angriffe helfen an dieser Stelle wenig.“ Die Pfälzer Kletterer leisteten seit einigen Jahren in dieser Richtung bereits Aufklärungsarbeit, berichtet deren Umweltreferent.