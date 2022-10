Ein besonderes hat der Landesfeuerwehrverband den Brandschützern an der Südlichen Weinstraße gemacht. Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens hat er auch dem Landkreis SÜW einen Wunsch erfüllt, indem er ihm eine Drohne spendet. Das neue Gerät haben Brand-und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele und Sachbearbeiterin Isabelle Frank getestet. Wie Kreissprecherin Jennifer Back informiert, passe das Flugobjekt am besten in ihr Bedarfs- und Entwicklungskonzept. Die Kommune hätte alternativ eine Wärmebildkamera oder eine mobile Sirene erhalten können. Die Drohne soll in Kombination mit einem Erkundungsfahrzeug eingesetzt werden. Primär bei „überörtlichen Einsätzen zur luftgestützten Erkundung der Schadenslage“, so Back. Das Erkundungsfahrzeug wird ein geländegängiger Pick-up sein, der kommendes Jahr den Fuhrpark ergänzen soll. Die Drohne kann zusätzlich in der lokalen Feuerwehr und der Landes-Facheinheit „Sicheres Retten aus Höhen und Tiefen“ der Kräfte in Wernersberg eingesetzt werden. Der Landkreis SÜW ist übrigens auch Träger der Landesfacheinheit Rettungshunde- und Ortungstechnik, die als überörtliche Drohnenstaffel für allgemeine Einsätze ausrückt.