Daniel Gebhart hat viel zu erzählen: Alkohol und Drogen prägten seine Jugend. Jetzt möchte der Landauer verhindern, dass Kinder in die Sucht abrutschen. Was ist sein Konzept?

Dass Menschen gerne die ein oder andere Geschichte aus ihrer Jugend erzählen, ist nichts Ungewöhnliches. Nicht immer jedoch finden sich interessierte Zuhörer. Diese Sorge hat Daniel Gebhart nicht. Ernst sind die Themen, von denen er berichten kann. Der 37-Jährige kann aus einer bewegten Lebensgeschichte erzählen – und tut das als Präventionsmaßnahme vor Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig schreibt er Bücher. „Das schreib ich auf, vielleicht interessiert es wen“, habe er sich während der Corona-Pandemie gedacht. Zunächst habe er das biografische „Strassenstaub“ selbst veröffentlicht, bei einem Auftritt auf einer Messe in Köln sei ein Verlag auf ihn aufmerksam geworden. Nicht nur das Buch erschien dann 2023 im Verlag Krapp & Gutknecht, sondern auch das vom Autor selbst eingesprochene Hörbuch. Es handelt vom Abrutschen eines Jugendlichen in die Drogensucht.

Doch der Reihe nach: Einer zunächst guten Kindheit in Landau folgte mit nur zehn Jahren nach der Trennung seiner Eltern der Absturz in eine Alkoholsucht, erzählt Gebhart. Der Alkohol sei für ihn der Einstieg gewesen: Mit 12 Jahren habe er zum ersten Mal Marihuana konsumiert, eine Abwärtsspirale sei in Gang gesetzt worden. Er habe falsche Freunde gehabt, habe cool sein wollen, sei dann von der Schule geflogen und habe Drogen verkauft. Mit 16 Jahren sei er in einer eigenen Wohnung gelandet, das habe seinem Lebensstil aber keinen Abbruch getan. Ein aufrüttelndes Erlebnis sei es gewesen, als ihm mit 17 Jahren plötzlich gesagt worden sei, dass er Vater werde. Einer Psychose im Alter von 18 Jahren folgte eine lange Zeit, in der er auf Medikamente angewiesen war, erzählt Gebhart, der mittlerweile bei Pforzheim wohnt.

Seine Geschichte hat der Landauer in zahlreiche Projekte einfließen lassen. Regelmäßig werde er an Schulen eingeladen, um Kinder und Jugendliche über die Folgen von Drogenkonsum aufzuklären. Ein besonderes Highlight sei für ihn, nach Auftritten Nachrichten von Schülern zu erhalten. „Mein Leben ist quasi ein Schulbuch“, sagt er.