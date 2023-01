In der Nacht auf Samstag hat die Polizei einen 18-jährigen Autofahrer aus Landau einer Drogenfahrt überführt. Der junge Mann war von einer Polizeistreife in der Weißenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei habe er deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel gezeigt, teilte die Polizei am Wochenende mit. Der junge Mann habe einem freiwilligen Urintest zugestimmt, dann aber offenbar keinen Urin, sondern Speichel in den Becher gegeben, weshalb der Schnelltest nicht durchgeführt werden konnte. Zur Beweissicherung wurde ihm im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt vorerst untersagt. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.