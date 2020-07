Weil sie schon zum zweiten Mal unter Drogen, allerdings ohne Fahrerlaubnis, erwischt wurde, stellte die Polizei nun den Elektroroller einer 21-Jährigen sicher – und leitete erneut ein Strafverfahren ein. Bei der Kontrolle am Freitag gegen 3 Uhr in der Horststraße in Landau bestätigte ein Vortest den Verdacht des Drogenkonsums. Nur etwa sechs Wochen zuvor hatte eine Kontrolle das gleiche Ergebnis.