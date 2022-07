Drei Südpfälzer sind am Dienstag wegen des Verdachts auf Drogenhandel sowie des Betrugs bei dem Betrieb von Corona-Teststationen festgenommen worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen gemeinsam mit. Die französische Polizei hat einen im Elsass wohnenden 29-jährigen Südpfälzer wegen beider Tatvorwürfe verhaftet. Hier hat die Landauer Staatsanwaltschaft einen Europäischen Haftbefehl erwirkt. Zwei weitere Untersuchungshaftbefehle wurden erlassen: Gegen einen 36-Jährigen wegen des Verdachts des Betrugs bei den Corona-Teststellen und gegen einen 38-Jährigen wegen des Verdachts der Einfuhr und des Handelns mit Betäubungsmitteln. Die drei Beschuldigten befinden sich in unterschiedlichen Haftanstalten.

Mehrere Beweise sichergestellt

In diesem Zuge wurden am Dienstag zehn Objekte in der Südpfalz und ein Objekt in Frankreich durchsucht. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem über 10.000 Euro Bargeld, Betäubungsmittelutensilien, geringe Mengen Betäubungsmittel, Anabolika, eine Schreckschusswaffe sowie Unterlagen und elektronische Speichermedien aus Testzentren sichergestellt, teilen die Behörden weiter mit.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben vier weitere mutmaßliche Beteiligte an den Delikten ermittelt. Ein 33-Jähriger sowie eine 27-Jährige sollen in die Rauschgiftgeschäfte verwickelt gewesen sein, eine 21-Jährige und eine weitere 27-Jährige in den Betrug mit den Corona-Teststationen. In den Teststationen sollen Corona-Tests abgerechnet worden sein, die nicht durchgeführt wurden. Die vier gelten nicht als Haupttäter, deshalb wurden keine Haftbefehle beantragt, sagt Landaus Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig.