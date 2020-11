Die Landauer Kriminalpolizei hat am Dienstagmorgen in Burrweiler drei Anwesen und eine Stallung wegen Verdachts auf Rauschgifthandel durchsucht. Wie Kripo und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden Marihuana und weitere Drogen gefunden. Auch Gerätschaften wie Lüfter oder Wärmelampen wurden bei vier Tatverdächtigen in Burrweiler sichergestellt. Diese Ausrüstung kann zum Betrieb einer Marihuana-Plantage genutzt werden. Weiterhin fanden die Polizisten Bargeld in den Anwesen. Die Verdächtigen wurden nach den Durchsuchungen wieder auf freien Fuß gesetzt, heißt es in der Mitteilung. Im Einsatz waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.