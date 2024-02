Der Polizei ist ein Schlag gegen einen Drogenhändlerring gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminaldirektion Ludwigshafen gemeinsam mitteilen, wurden am Donnerstag elf Wohn- und Geschäftsräume im Landkreis SÜW, in Neustadt, Speyer und im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht. Dabei wurden die beiden Haupttäter, ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis SÜW und ein 44-jähriger Mann aus Neustadt, festgenommen. Sie sind mittlerweile in verschiedenen Justizvollzugsanstalten (JVA). Gegen die beiden Beschuldigten besteht der dringende Tatverdacht, mindestens seit dem ersten Halbjahr 2021 mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, insbesondere mit Marihuana und Haschisch, aber auch mit Amphetamin und Kokain, gehandelt zu haben. Der 36-Jährige soll unter anderem über 100 Kilogramm Marihuana und über 15 Kilogramm Haschisch gedealt haben. Ebenfalls festgenommen und in eine JVA gebracht wurde ein 37-Jähriger aus Neustadt, in dessen Wohnung eine erhebliche Menge an Betäubungsmitteln gefunden wurde.

Anlass für die Großaktion waren Erkenntnisse aus entschlüsselten Daten von kryptierten Mobiltelefonen. Diese seien in „mehrere Monate andauernden, intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen“ gewonnen worden, wie es in der Mittelung heißt. Insgesamt gab es acht männliche Tatverdächtige. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem 14 Kilogramm Cannabisprodukte, 7 Kilogramm Amphetamin und 1 Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Beamten mehr als 80.000 Euro Bargeld, fünf Waffen (vier Stichwaffen, ein Schlagring) und verschiedene Datenträger, die nun ausgewertet werden. Weil der Verdacht besteht, dass sie mit Geldern aus dem Drogenhandel finanziert wurden, stellte die Behörde auch ein hochwertiges Fahrzeug, zwei Luxusuhren und Kryptowährung in unbekannter Höhe sicher, pfändete ein Bankkonto und belegte eine Immobilie mit Sicherungshypotheken. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nach eigenen Angaben weiter.