Einen Führerschein konnte ein 22-jähriger Autofahrer nicht vorzeigen, der am Montag gegen 16.45 Uhr in eine Polizeikontrolle auf der B38 in Höhe Dörrenbach geriet. Im Verlauf der Kontrolle verdichteten sich laut Polizei die Hinweise, dass der Renault-Fahrer auch noch unter Drogeneinfluss stand. Ein Test bestätigt den Verdacht. Im Fahrzeug wurden zudem Betäubungsmittel sichergestellt. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt.