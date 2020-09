Ein Mann ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in Bad Bergzabern schwer verletzt worden. Der 52-Jährige war unter Drogen und viel zu schnell mit seinem Auto in Richtung Liebfrauenberg unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Laut Polizei musste der Mann von der Feuerwehr geborgen werden. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das Auto wurde total beschädigt. Sachschaden: rund 4000 Euro. Nach Angaben der Polizei hat der 52-Jährige keinen Führerschein. Ein Strafverfahren gegen ihn läuft bereits.