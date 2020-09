Ein 52-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der K29 in Bad Bergzabern die Kontrolle über seinen Wagen verloren und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Den Polizeiangaben zufolge stand der Mann aus dem Donnersbergkreis, der keinen Führerschein besitzt, unter Drogeneinfluss. Zudem war er schneller als erlaubt in Richtung Liebfrauenberg unterwegs. Das Auto sei ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn abgekommen und landete im Straßengraben. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er erlitt mehrere Frakturen. Am PKW entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.