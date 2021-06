Der DRK-Ortsverein Klingenmünster lädt gemeinsam mit der Blutspendezentrale West für Montag, 21. Juni, 16 bis 20 Uhr, zu einer Blutspendeaktion in der Klingbachhalle ein. Nach Informationen der Blutspendezentrale werden die Blutreserven knapp, denn nach den Corona-Lockerungen werden in Krankenhäusern wieder Operationen vorgenommen, zudem steht die Reise- und Urlaubszeit bevor. Um Wartezeiten zu vermeiden und Infektionsrisiken zu minimieren, bietet das DRK Online- Reservierungen für Termine an. Diese können im Internet unter terminreservierung.blutspendedienst-west.de oder telefonisch unter 0800 1194911 vereinbart werden. Erstspender sollten ihren Spendetermin mit mindestens einer Stunde Abstand zum Terminende reservieren. Bitte Personalausweis mitbringen.