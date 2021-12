Für kommenden Mittwoch ruft das Deutsche Rote Kreuz zur Blutspende in der Zeit von 16 bis 20 Uhr auf. Das Blutspendelokal ist in der Sporthalle der Grundschule Herxheim. Wegen der aktuellen Corona-Lage hat der Blutspendedienst die Zutrittsregelung neu festgelegt. Zutritt erhalten nur Menschen nach der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) und tragen einer FFP2-Maske. Bei den Tests gilt: Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Eine Testung vor Ort kann laut DRK leider nicht angeboten werden. Die Spender werden gebeten, die Möglichkeit der Terminreservierung über die DRK-Blutspende-App oder die Website www.spenderservice.net zu nutzen. Auch eine telefonische Terminreservierung über die kostenfreie Hotline 0800 1194911 ist möglich. Durch die Terminreservierung werde der Ablauf verbessert und Wartezeiten für den Blutspender möglichst vermieden. Erstspender werden gebeten sich vor 19 Uhr anzumelden. Der Personalausweis muss mitgebracht werden. Das DRK weist darauf hin, dass Blutspenden auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten dringend benötigt.