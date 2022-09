Anlässlich der „Woche der Wiederbelebung“ vom 19. bis 25. September laden der DRK-Kreisverband Landau, das Vinzentius-Krankenhaus Landau und das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße zu einem Aktionstag „Ein Leben retten“ ein. Am kommenden Samstag informieren die Fachleute von 9 bis 15 Uhr vor der Adler-Apotheke auf dem Landauer Rathausplatz über Reanimation und bieten kostenfreie Übungen und Vorführungen an. Wer mag, kann sich einen Rettungswagen von innen anschauen. „Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen – deshalb sollte auch jeder in der Lage sein, im Notfall einfache und lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen“, erklärt Peter Wollny, Facharzt für Anästhesie und Vizepräsident des DRK-Kreisverband Landau. Bei den meisten Leute liege der letzte Erste-Hilfe-Kurs in der Regel schon länger zurück, deshalb sei es wichtig, das Wissen über Reanimation aufzufrischen und für den Notfall gewappnet zu sein.