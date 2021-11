Das Landauer Rote Kreuz möchte im Laufe der Woche ein neues Testangebot am Hauptbahnhof eröffnen. Der Aufbau soll in Kürze beginnen, meldet das DRK. Der Container soll auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs aufgestellt werden. Die Organisation will dabei unterstützen, die große Nachfrage nach Corona-Schnelltests in der Stadt bedienen zu können, betont DRK-Geschäftsführerin Martina Boßmann. Vor allem den zahlreichen Pendlern soll so eine zentrale Anlaufstelle angeboten werden. Zuletzt hatte das DRK eine Teststation in seinen Räumlichkeiten im alten Zollamt. Die Tests sind kostenlos. Die Nachfrage nach Tests ist enorm gestiegen, weil die neuen Regeln vielfach Tests vorschreiben.