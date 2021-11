Das DRK Landau nimmt seine Teststation auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs am Donnerstag, 25. November, um 6.30 Uhr in Betrieb. Laut DRK-Geschäftsführerin Martina Boßmann steht das Angebot, das sich insbesondere an Pendler richtet, montags bis freitags von 6.30 bis 18 Uhr zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sollen bei Bedarf angepasst werden. An der neuen DRK-Teststation werden ausschließlich Schnelltests gemacht. Das Ergebnis wird nach kurzer Wartezeit vor Ort mitgeteilt und bescheinigt oder auf Wunsch auch per E-Mail zugestellt. Mit der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz ist die Nachfrage nach Corona-Schnelltests wieder deutlich gestiegen.

Deshalb sollen die Testkapazitäten in Landau in den nächsten Tagen deutlich ausgeweitet werden. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch mitteilt, bezieht beispielsweise das von der DLRG Landau organisierte kommunale Testzentrum in der Festhalle wieder sein altes, größeres Quartier im Foyer. Die Stadt sei mit zahlreichen Anbietern im Gespräch und zuversichtlich, dass sich die Testsituation in den kommenden Tagen weiter verbessern werde, damit das Testen eine niedrigschwellige und alltagstaugliche Möglichkeit für mehr Sicherheit bleibe.

Info



Eine Übersicht von Testangeboten in Landau findet sich unter www.landau.de/testen.