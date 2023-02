Der Kreisverband Landau des Deutschen Roten Kreuzes eröffnet am Montag, 27. Februar, einen Kleiderladen in DRK-Gebäude am alten Güterbahnhof 5 an den Bahngleisen unterhalb der Queichheimer Brücke. Gut erhaltene Kleidung kann montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr gebracht werden. Der Laden ist an diesen Tagen von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet.