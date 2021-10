Ohne die vielen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes hätte das Impfzentrum Landau-Südliche Weinstraße in Landau gar nicht funktioniert. Nach über sieben Monaten wurde es Ende September geschlossen. Zeit für eine Bilanz – und das Zählen der vielen, vielen Stunden.

Das DRK Landau liefert die wichtigste Informationen gleich zu Beginn der Pressemitteilung: Rund 5500 Stunden haben die Frauen und Männer des Roten Kreuzes im Impfzentrum gearbeitet. 3500 Stunden entfallen auf den Sanitätsdienst, weitere 2000 Stunden auf die Bereiche Logistik und Personalplanung.

Wer es genau wissen möchte: Es wurden 104.514 Impfungen verabreicht. An 164 Öffnungstagen, in 1583 Betriebsstunden des Impfzentrums. 46 Sanitäterinnen und Sanitäter des DRK Landau stellten von Beginn an die medizinische Versorgung der Impflinge sicher – und das in 271 Schichten.

Stunden kamen oben drauf

Bereits im vergangenen Jahr hätten die Mitglieder rund 3500 Stunden ehrenamtliche Arbeit bei Corona-Einsätzen wie etwa im Testzentrum, beim Aufbau des Notkrankenhauses oder bei der Technischen Einsatzleitung im gemeinsamen Katastrophenschutzstab von Stadt und Kreis erbracht, betont DRK-Geschäftsführerin Martina Boßmann. „Der Sanitätsdienst im Impfzentrum war für uns eine ganz besondere Erfahrung und – zusätzlich zu unserer regulären Arbeit und auch den Sanitätsdiensten bei Veranstaltungen, die in den vergangenen Monaten wieder verstärkt gefragt waren – noch einmal ein echter Kraftakt. Aber wir sind sehr froh, dass wir auch in diesem Bereich noch einmal einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten konnten“, so Boßmann.

Was waren die Aufgaben der Sanitäter im Impfzentrum? Die Einsatzkräfte des DRK Landau haben die medizinische Versorgung in der Landeseinrichtung im Gewerbepark am Messegelände sichergestellt und die rund 104.500 Patientinnen und Patienten, die dort seit Februar ihre Corona-Schutzimpfung erhalten haben, im Wartebereich betreut. Dabei waren sie nicht nur für mögliche allergische Reaktionen, sondern auch für zahlreiche weitere medizinische Notfälle gewappnet: Denn: Dort, wo viele Menschen zusammenkommen, kann es jederzeit zu kleineren oder größeren Zwischenfällen kommen. Darüber hinaus waren die Sanitäter auch für die Zufriedenheitsumfragen zuständig, die am Ende des Aufklärungs- und Impfprozesses durchführt wurden.

Ehrenamt hat hohen Stellenwert

Neben dem Sanitätsdienst hat das DRK Landau das Team des Impfzentrums mit medizinischem und technischem Know-how unterstützt: In mehr als 2000 ehrenamtlichen Dienststunden und rund 240 Schichten wurde von den Einsatzkräften des DRK die komplette Logistik übernommen. Dazu zählte unter anderem die Bestellung und Ausgabe des Impfstoffs, die Lagerverwaltung über eine eigens zu diesem Zweck selbst programmierte Software und das Ordern von (medizinischem) Verbrauchsmaterial – vom Kugelschreiber bis zur Kanüle. Die Einsatzkräfte haben außerdem große Teile der Personalplanung und das Erstellen der Dienstpläne für mehr als 100 Angestellte übernommen.

„Die Einsatzkräfte des DRK Landau sind immer – und auch gerade jetzt in Zeiten von Corona – rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger da und haben maßgeblich zum erfolgreichen Betrieb des Impfzentrums beigetragen“, betont der Präsident des DRK Landau, Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Gerade die vergangenen Monate, in denen zahlreiche Helferinnen und Helfer zusätzlich zu ihren regulären Einsätzen und den Sonderbelastungen durch die Pandemie auch noch zur Unterstützung bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Einsatz waren, haben uns gezeigt, wie groß der Stellenwert des Ehrenamts ist und wie unbezahlbar die Arbeit, die geleistet wird“, so Hirsch. Für diese großartige Leistung und den Dienst an der Allgemeinheit gelte allen Helfern sein ausdrücklicher Dank.

Info

www.drk-landau.de