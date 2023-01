Die Versorgungslage mit Blut hat laut Deutschem Roten Kreuz eine äußert kritische Marke von einem Tagesbedarf erreicht. Das DRK führt als Gründe den hohen Krankenstand aufgrund von Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und die Grippewelle an. Der Blutspendedienst des DRK ruft also eindringlich zum Blutspenden auf und schiebt einen zusätzlichen Termin mit dem Blutspendemobil ein, für das keine Termine reserviert werden müssen. Das Mobil steht am Montag und Dienstag, 23. und 24. Januar, jeweils von 10 bis 16 Uhr auf dem alten Messplatz in Landau. Blut spenden kann jeder Gesunde ab dem 18. Lebensjahr bis einen Tag vor dem 76. Geburtstag. Erstspender sollten nicht älter sein als 68 Jahre. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt der Personalausweis , Reisepass oder Führerschein.