Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Südliche Weinstraße bietet zusammen mit der Kreiswasserwacht Südliche Weinstraße am Samstag, 18. Dezember, eine Impfaktion von 11 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Birkenhördt an. Möglich sind Erst-, Zwei- oder auch Drittimpfungen. Verimpft werden die Impfstoffe der Firmen Biontech, Moderna und Johnson & Johnson verimpft. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.